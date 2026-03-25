El País

¿Hay un brote de tuberculosis en Costa Rica? Especialistas explican aumento de casos

Costa Rica alcanzó 510 diagnósticos de tuberculosis en 2025, la cifra más alta en tres años. La CCSS explica las causas del aumento y los síntomas de alerta.

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Por Yucsiany Salazar
tuberculosis, enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias
Costa Rica registra mayor cifra de tuberculosis en tres años. (Shutterstock/Shutterstock)







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TuberculosisCosta RicaCCSS
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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