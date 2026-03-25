¿Hay un brote de tuberculosis en Costa Rica? Especialistas explican aumento de casos

Costa Rica alcanzó en 2025 el mayor número de diagnósticos de tuberculosis de los últimos tres años, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con los datos institucionales, durante ese año hubo 510 casos confirmados, lo que representa el número más alto de notificaciones recientes.

¿Qué es la tuberculosis?

Se trata de una enfermedad infecciosa causada por la bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos como los riñones.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en 2024 alrededor de 10,7 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,3 millones fallecieron por esta causa, lo que evidencia que se trata de un problema de salud pública vigente.

Leandra Abarca, epidemióloga de la CCSS instó a la población a mantenerse alerta ante los siguientes síntomas:

Síntomas generales

Fiebre baja (típicamente por la tarde)

Sudoración nocturna

Pérdida de peso

Malestar general

Síntomas respiratorios

Tos persistente y con flema de más de dos semanas de duración

Expectoración mucopurulenta

Hemoptisis o tos con sangre (no siempre)

Dolor de tórax

Dificultad respiratoria, en fases avanzadas

Perfil de los contagios en 2025

Los datos de la CCSS revelan que la enfermedad afecta a todos los grupos de edad, aunque es más frecuente en personas de entre 35 y 44 años, y en mayores de 65.

Por género, los hombres concentran el 68% de los casos y las mujeres un 32%.

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria bacilar llamada de Koch.

¿Cómo se detectan los casos?

Según explicó el epidemiólogo Andrés Fernández Córdoba, el incremento responde, en gran medida, al fortalecimiento en las estrategias de detección.

La captación de casos se realiza de dos formas: pasiva, cuando las personas acuden a consulta con síntomas, y activa, cuando los equipos de salud buscan posibles contagios en comunidades.

“Este tipo de captación se hace generalmente cuando los pacientes no han consultado; regularmente se realizan visitas a hogares de larga estancia, zonas de riesgo social, población en condición de calle, comunidades indígenas, trabajadores de minas”, destacó el epidemiólogo.

¿Hay un brote en Costa Rica?

Pese al aumento en las cifras en centros médicos, especialistas de la CCSS descartan que se trate de un brote en el país, y explican que las cifras se deben al fortalecimiento en las estrategias de detección.

Estas acciones, precisó la institución, junto con campañas preventivas, visitas comunitarias y ferias de salud, han permitido identificar más casos que anteriormente podían pasar desapercibidos.

Así se refleja en hospitales

Este comportamiento también se observa en centros médicos del país. En el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, por ejemplo, durante el 2025 se captaron 16 casos positivos de tuberculosis.

Según autoridades de ese centro, el aumento en los diagnósticos está directamente relacionado con las estrategias de búsqueda activa y detección temprana impulsadas a nivel nacional, y no necesariamente con la presencia de un brote.

“Las acciones interinstitucionales del Ministerio de Salud y CCSS, tendientes a fortalecer la detección temprana de casos por tuberculosis, han permitido el aumento de casos. Dentro del programa de tuberculosis se realizan lo que se denomina ‘búsqueda activa’”, explicó el centro médico.

Actualmente, en ese hospital hay dos personas hospitalizadas por esta enfermedad y se encuentran estables. No obstante, se recalca que la mayoría de los pacientes no requiere internamiento y puede recibir tratamiento de forma ambulatoria.

Según Gerardo Quirós, coordinador de la Comisión de Tuberculosis, y Viviana Aragón, de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, las medidas de atención, traslado y egreso se rigen por la normativa nacional vigente, la cual establece criterios clínicos específicos.

Una vez que la salud lo permite, los pacientes regresan a sus hogares con seguimiento en sus áreas de salud. Además, los centros aplican rutinariamente medidas como la higiene de manos y el uso de equipo de protección personal para evitar la propagación de infecciones.