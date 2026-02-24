Ciencia

Tuberculosis vuelve más letal a hongo que causa meningitis, alerta estudio

Investigación en Reino Unido detectó que la coinfección con tuberculosis modifica al hongo y aumenta su capacidad de causar daño

Por O Globo / Brasil / GDA
El Cryptococcus neoformans, causante de la meningitis fúngica, puede volverse más letal en presencia de tuberculosis.
El Cryptococcus neoformans, causante de la meningitis fúngica, puede volverse más letal en presencia de tuberculosis. (Dr. Leanor Haley/Wikimedia Commons)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

