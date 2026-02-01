¿Hay sorteo de Lotería Nacional este domingo 1.° de febrero?

La Junta de Protección Social (JPS) suspendió los sorteos de lotería de este domingo 1.° de febrero debido a la jornada de elecciones presidenciales que se lleva a cabo en Costa Rica, así lo dieron a conocer en un comunicado.

La institución informó de que el sorteo de Lotería Nacional se trasladó para este lunes 2 de febrero, mientras que la lotería popular se realizará el próximo miércoles 4 de febrero.

Para el juego programado para este lunes, el premio acumulado alcanzó la cifra de ¢642 millones en dos emisiones.

Además del premio mayor, el sorteo contará con una tómbola de 53 bolitas con premios extra y una bolita con la palabra acumulado.