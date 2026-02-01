El País

¿Hay sorteo de Lotería Nacional este domingo 1.° de febrero?

La Junta de Protección Social dio a conocer información relacionada a los sorteos de este 1°. de febrero

Por Fiorella Montoya

La Junta de Protección Social (JPS) suspendió los sorteos de lotería de este domingo 1.° de febrero debido a la jornada de elecciones presidenciales que se lleva a cabo en Costa Rica, así lo dieron a conocer en un comunicado.








Junta de protección SocialLotería Nacional
