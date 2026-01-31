Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 30 de enero

Sorteo de los chances número 7.004 de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este viernes 30 de enero, el sorteo de los chances número 7.004.

El número ganador del premio mayor fue el 36 con la serie 394. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 65 con la serie 504. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 00 con la serie 275 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 78, que paga ¢15.000 por emisión.