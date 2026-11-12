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El País

Hasta 50 años para ver construida una carretera ¿Por qué cuesta tanto ejecutar obras viales en Costa Rica?

Obras como la carretera a San Carlos, la ampliación de la vía entre San José y San Ramón y la ruta 27 acumulan décadas de espera.

03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
La construcción de la carretera a San Carlos acumula más de 50 años de espera, las obras en el tramo central están suspendidas desde el 2018 y se espera que se retomen en marzo del próximo año. Jose Cordero
Patricia Recio