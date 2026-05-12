Hace 50 años: Zoológico Simón Bolívar produce ¢200.000 al año

El dinero que recauda el zoológico va al Servicio de Parques Nacionales.

El zoológico Simón Bolívar produce una utilidad de ¢200.000 anuales, reportó La Nación el 12 de mayo de 1976.

A partir del 8 de mayo de 1974, se pasó de cobrar ¢0,25 por persona a ¢1, para sufragar los gastos del parque, como alimentación de los animales y materiales para el aseo.

“Ingresan entre semana de 200 a 250 personas, y cada fin de semana entran cerca de 2.000. El dinero que se recauda va a un fondo común del Servicio de Parques Nacionales, y se utiliza en mantener los otros centros, con el fin de preservar la fauna silvestre del país”, dijo Carlos León, director del zoológico.

El lugar cuenta con 16 trabajadores para desempeñar las funciones administrativas y de limpieza. Además del director, hay un capataz, un boletero, cinco guardias, un oficinista y dos encargados del aseo y alimentación de los animales.

“La administración se ha preocupado por eliminar el mal olor del zoológico. En muchos casos, como ocurre con los felinos, la orina es muy fuerte, y luego de haber hecho la limpieza de sus jaulas, los animales defecan u orinan, y por eso es difícil erradicarlos por completo”, afirmó el capataz, Daniel Sánchez.

Al ser consultado sobre si existe o no un veterinario permanente en el zoológico, León respondió que “el Bolívar nunca ha contado con uno”.

“Tal vez eso ha ocurrido porque desde 1916 no se ha preocupado ningún gobierno por dotar el parque de uno, espero que dentro de unos dos años, cuando esté construidos el zoológico y el jardín botánico en Santa Ana, se pueda conseguir una plaza”, manifestó.

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