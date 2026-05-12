El País

Hace 50 años: Zoológico Simón Bolívar produce ¢200.000 al año

El zoológico es visitado por cerca de 2.000 personas cada fin de semana

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Por Yeryis Salas
histórico
El dinero que recauda el zoológico va al Servicio de Parques Nacionales. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosZoológico Simón Bolívar
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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