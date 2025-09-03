Hace 50 años: Visita a la finca La Rosalinda en San Isidro de Heredia

De izquierda a derecha: Diógenes Amador, oficial mayor del Ministerio de Agricultura; Xinia Salas, mejoradora del hogar; Marcelino Sanjuán y Guillermo Campbell, viceministro de Agricultura.

La Nación visitó la finca La Rosalinda, en San Isidro de Heredia, del español Marcelino Sanjuán. Allí se recorrió parte de las 10 hectáreas cultivadas de flores y cuya producción se consumía totalmente en el país.

La semilla se importaba directamente de Holanda, dos veces por año, en enero y octubre. Se importaban 400.000 semillas de gladiolas, 70.000 de tulipanes y 25.000 de dalias, las cuales llegaban en menor cantidad por reproducirse mucho.

La finca, que en 1975 ya tenía clientela desde hace 25 años, cuenta con tres puestos de venta: uno en el Hotel Costa Rica, otro en La Rosalinda, y otro en el mercado.

Sanjuán, que en 1950 trabajó para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que la demanda de flores cada día es mayor. Señaló que Costa Rica es “un país de eterna primavera”, donde se puede sembrar todo el tiempo.

Agregó que además de los cultivos en San Isidro, también los tenía en Escazú, donde sembraban tomate y cebolla; de este último producto obtuvieron en 1974 4.000 quintales que los vendió al Consejo Nacional de Producción (CNP).

En San Isidro, tenía media hectárea sembrada de cebolla y hortalizas. Explicó que en el caso de las flores, por cada manzana de cultivo, se necesitaban cuatro trabajadores, por lo que en el sitio tenía 28 y en total laboraban con él 50 hombres y mujeres.

Entre las especies de plantas que sembraba había dalias, crisantemos, tulipanes, ave del paraíso y otras variedades. El tulipán se siembra en octubre y la producción se recoge entre enero y junio.

La curiosidad: 895.406 electores en el padrón

El Tribunal Supremo de Elecciones publicó la cifra de inscritos en el Padrón Nacional Electoral, con fecha al 31 de julio.