Hace 50 años: Vía Libre: imaginación y personalidad artística

El conjunto Vía Libre alcanzó la fama en Costa Rica y Centroamérica.

Miles de jóvenes sintieron un alivio cuando Vía Libre irrumpió en el medio artístico costarricense con música distinta a la rutinaria.

Fernando Castro, líder del grupo aún tres años después de su fundación, narró a La Nación la odisea que emprendió con otros jóvenes para formar el grupo.

Castro, de 27 años, casado y con cuatro hijos, consideró que de ser necesario sacrificaría su personalidad artística con el propósito de que Vía Libre continúe figurando.

El grupo se presentó por primera vez el 6 de junio de 1973, en el festival del Colegio La Salle.

“Fue increíble aquello, más de 5.000 personas asistieron a la actividad y el grupo salió airoso del compromiso”, recordó Castro, el único miembro que permanece de los cinco con que se inició la agrupación. Ahora la componen, además de Castro en el bajo, Víctor Pacheco, batería; Alex Guerrero, organista; Sidney Venegas, requinto; Víctor Gómez, tumbas; y Juanjo (a secas), como cantante.

Afirmó que el conjunto nació más que todo como una necesidad de hacer “que nuestra juventud tuviera en Vía Libre su grupo, su clase de grupo”.

Sin embargo, con el paso de los años, no solo los jóvenes sino también los adultos han disfrutado de su estilo.

Castro contó que la mayoría de grabaciones han resultado todo un éxito. “La noche de verano”, “Amada mía”, “Nuestra canción”, “Siempre que amanece”, “Tu barca”, “El espíritu de las islas”, “Bailemos”, “Ciudad solitaria”, y muchas más, son las melodías de moda en Costa Rica e incluso Centroamérica.

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