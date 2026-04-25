El País

Hace 50 años: Vía Libre: imaginación y personalidad artística

El grupo se presentó por primera vez el 6 de junio de 1973 en el Colegio La Salle

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Por Yeryis Salas
histórico
El conjunto Vía Libre alcanzó la fama en Costa Rica y Centroamérica. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosVía Libre
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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