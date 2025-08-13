Hace 50 años: Venden falsos exámenes de admisión de la Universidad de Costa Rica

Manual para interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica.

Personas que se hacen pasar por funcionarios de la Universidad de Costa Rica engañan estudiantes de colegio para venderles pruebas falsas de admisión a elevadas sumas de dinero.

Así lo denunciaron tres funcionarios de la universidad: Guido Valenciano, director del Departamento de Admisiones; Gonzalo Adis-Castro y Rosa Isabel de Ureña, ambos del instituto de Investigaciones Psicológicas.

“Los estudiantes no deben hacer caso a numerosas informaciones erróneas sobre la prueba de aptitud académica, porque ello puede perjudicarlos”, manifestaron los profesores.

Al parecer, estas personas buscan causar confusión entre los 13.000 candidatos que harán la prueba este año.

Algunos han llegado a afirmar que el examen no será de aptitud, sino de conocimientos y que constará de 180 preguntas, información inexacta pues, al igual que los años anteriores, la prueba sí será de aptitud académica y constará de 100 preguntas. Asimismo, los postulantes deben saber que no necesitan estudiar ninguna materia, sino practicar ejercicios de razonamiento.

Todos los datos necesarios para hacer la prueba aparecen en un folleto llamado “Admisión a la Universidad de Costa Rica: el examen y su reglamento”, que está a la venta desde julio, por ¢2.

Cualquier otro dato fuera del folleto no es oficial. En el documento se da una serie de ejemplos muy similares a los que entrarán en la prueba, con el fin de que los estudiantes se familiaricen con las preguntas.

