Hace 50 años: Único microscopio electrónico en Centroamérica está en la UCR

Ciencia médica en el país podrá avanzar en el estudio de incontables enfermedades

Por Yeryis Salas
histórico
El microscopio fue donado por Japón. (Archivo/Archivo)







Hace 50 añosMicroscopio
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

