Hace 50 años: Transacciones por ¢4,3 millones en feria ganadera de San Carlos

Alfredo Peralta, Sergio Quirós Maroto y Manuel María Peralta junto a los novillos gordos que adquirieron.

La Feria y Exposición Ganadera de San Carlos, celebrada en Ciudad Quesada del 29 de abril al 2 de mayo de 1976, dejó transacciones que ascendieron a los ¢4,3 millones.

Los datos los brindaron las agencias del Sistema Bancario Nacional, según informó el corresponsal Carlos Hernández.

Una visita de La Nación constató que el evento contó con una “extraordinaria” afluencia de público, que asistió a observar la subasta de ganado.

Hubo gran participación de casas distribuidoras de maquinaria agrícola. Jimmy Chaves, representante de Distribuidora Agrícola S. A., manifestó estar satisfecho con los resultados de la feria. Agregó que por primera vez los bancos financiaron directamente, en el propio campo de la feria, la compra de maquinaria agrícola.

El Banco Anglo Costarricense y el Banco de Costa Rica fueron las dos agencias que financiaron este tipo de transacciones. Chaves dijo que, mediante financiamiento directo, se habían colocado ¢800.000 en maquinaria.

Por su parte, Gerardo Cruz y José Antonio Freer, de la H. T. Purdy Inc., informaron que los siete equipos llevados a la feria fueron vendidos por ¢2,5 millones.

En la subasta de novillos gordos hubo una gran participación, destacando el aporte del Matadero Nacional de Montecillos y del Consejo Nacional de Producción, cuyos representantes, Hermes Navarro y Sergio Quirós, pagaron los más elevados precios por kilo.

Algunas de las adquisiciones de Montecillos fueron a Gilberto Barrantes, de un novillo Angus a ¢10 el kilo, y a La Josefina, de cuatro novillos Angus a ¢7 y 7,5 el kilo.

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