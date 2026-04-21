Hace 50 años: Trameros satisfechos con sus ventas en el Mercado de Mayoreo

Gerardo Madriz y Efraím Vargas llevan 18 meses de ser usuarios de tramos en el Mercado de Mayoreo.

Los trameros ubicados en el Mercado de Mayoreo, en la avenida San Martín, están satisfechos porque consideran que la plaza “es excelente para la venta de productos agrícolas”.

Aseguraron que hay gran demanda de sus productos y todo lo que llevan se vende, en parte a la afluencia de amas de casa que aprovechan los precios más favorables que en otros establecimientos de San José.

Los precios promedio que estaban vigentes el 19 de abril de 1976 en la tarde eran los siguientes: mangos a 25 y 50 centavos, manga a ¢2 la libra, tomate a ¢2 la libra, aguacate pequeño a 50 centavos la unidad, aguacate mediano a 75 centavos, papaya a ¢1,25 la libra, piña a ¢2,50 la unidad, y limones agrios a 15 centavos cada uno.

Las frutas proceden de los lugares más lejanos. Por ejemplo, se presentaron representantes de la Cooperativa de Agricultores de Río Cañas, a 275 kilómetros de San José. Desde allá traen sandía todos los días y se transporta un cargamento promedio diario de 800 quintales, vendido a un precio promedio de ¢32 el quintal y a ¢40 al detalle.

Los cooperativistas aseguraron que desde el 20 de marzo se han sacado 14.000 quintales de sandía.

Se encuentra también en este mercado Rafael Ángel Fuentes, quien vende naranjas en su propio vehículo. Él viaja todos los días desde San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, a 130 kilómetros de la capital. Ese día llegó con 12.000 naranjas, vendidas a ¢22 el quintal.

La curiosidad: En búsqueda del señor Brealey

Frenos S. A. recurrió al periódico en su intento por encontrar al señor Willy Brealey.