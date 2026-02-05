Hace 50 años: Terremoto devasta Guatemala

En pocos minutos, las calles de Ciudad de Guatemala quedaron devastadas.

Un terremoto devastó Ciudad de Guatemala y alrededores, el 4 de febrero de 1976. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros, con el epicentro cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, 160 kilómetros al noroeste de la capital.

“Esta ciudad, otrora alegre y bulliciosa, ha cambiado en pocos minutos su fisonomía, convirtiéndose en una parcialmente derruida urbe donde reina la desolación, la muerte y el pánico, donde a un paso que se da, emerge un cuadro de ruina, dolor y espanto”, describió el enviado especial de La Nación, Guillermo Fernández.

La confusión en aquel momento impedía que las autoridades contaran con datos precisos acerca del número de muertos y heridos. “Son miles, mi hermano”, dijo un cruzrojista.

Las pérdidas materiales se fijan en muchos millones de dólares. Fueron pocos los edificios y casas que no se vieron dañados por el terremoto.

Toda Guatemala fue despertada de golpe esa madrugada, a las 3:03 a. m., momento en que iniciaron los ruidos subterráneos y “una polvareda insoportable, una desgarradora jornada para el pueblo guatemalteco”.

El enviado especial recorrió la zona junto al fotógrafo Juan J. Aguilar, en medio de un intenso calor a pesar de que esa zona guatemalteca suele ser fresca. Una polvareda densa dificultaba la respiración.

“Observamos que en las aceras han sido colocados decenas de cadáveres, sobre los cuales se deshacen en llanto sus familiares, quienes pareciera que piden piedad a la naturaleza”, reportó.

