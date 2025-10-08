Hace 50 años: Terraplenes amenazan vida de familias

Doña Lilliam García, tiene una familia conformada por ocho personas. A su espalda, el peligro de los derrumbes.

Caída de tierra y piedras desde unos 40 metros de altura ponen en peligro la vida de 97 personas en el barrio Corazón de Jesús, en los bajos del río Virilla, en la Uruca de San José.

“Terraplenes que han estado cayendo durante los últimos días, han obligado a varios moradores a abandonar sus casas y refugiarse en la de familiares que viven cerca o en la escuela del lugar, donde ha sido improvisado un puesto de la Cruz Roja”, informó La Nación el 8 de octubre de 1975.

El último derrumbe se produjo el 7 de octubre a las 2 a. m. y algunas de las piedras cayeron a unos dos metros de la parte trasera de las casas.

Durante las noches, al menos 53 niños y algunos adultos duermen dentro de la escuela. Sin embargo, otras personas que temen dejar solas su casas, optan por permanecer en ellas para evitar que les saqueen sus pertenencias. Su plan es dormir en sitios descubiertos, que les permitan huir rápidamente ante cualquier eventualidad.

El peligro se incrementa cuando llueve, pues las paredes del precipicio se ven agrietadas en muchos sectores y hasta se pueden apreciar capas que podrían desprenderse y caer sobre el pueblo.

La amenaza también se cierne sobre el mismo centro de refugio de los niños, pues un derrumbe de gran magnitud podría alcanzarlos.

Dentro de las familias afectadas se encuentran señoras embarazadas, dos hombres con discapacidad y muchos niños recién nacidos.

“En general, ese pequeño poblado se encuentra bordeado por cortes de cerro verticalmente pronunciados, y que dan a aquel la sensación de estar dentro de una olla”, detalló el periódico.

La curiosidad: Convocatoria a asamblea en el Saprissa

El Deportivo Saprissa convocó a sus asociados a una asamblea general extraordinaria para conocer “la reestructuración administrativa y directriz del club”. La convocatoria es firmada por el presidente, Ricardo Saprissa Aymá.