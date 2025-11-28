El País

Hace 50 años: Taxistas y choferes de bus opuestos a cierre de la avenida central

Aseguran que cierre empeora circulación de vehículos en San José

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
La avenida Central ya es concurrida por muchas personas tras su cierre a los vehículos. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosAvenida Central
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.