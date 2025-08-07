Hace 50 años: Suplemento dedicado a Miguel Salguero

El suplemento Gente y paisajes del 7 de agosto de 1975 fue dedicado al periodista, folclorista y cineasta Miguel Salguero.

“Ocurre que hoy, justamente, se cumplen 13 años de la aparición del primer suplemento de Miguel Salguero en La Nación”, señalaba.

“Desde entonces, salvo algunos paréntesis por vacaciones o breves interludios, se ha publicado todas las semanas, durante muchos años en blanco y negro y ahora, desde hace dos años, con los beneficios de la policromía que han ensanchado su horizonte de las gentes y ampliado la belleza de los paisajes”.

El suplemento destacaba que en esos 13 años, Salguero construyó un testimonio detallado de Costa Rica fuera de sus ciudades y dentro de ellas.

“No es solo un homenaje a lo pintoresco o lo insólito, sino un verdadero cuadro, pintado muchas veces con pincel risueño, pero otras con el tono del aguafuerte, de todos los pliegues de la vida de la nación, los del dominio público y privado”.

Se rescata que Salguero recorrió todo el país con la misión de servir a las comunidades, sin que le importe la discusión de si él es un costumbrista o un periodista del humor.

“Cuando de la historia de Costa Rica traten los especialistas en los años venideros, esta década podrá ser descrita con mayor facilidad porque de él nos deja ‘Gente y paisajes’ la noción poética y fiel de lo que ocurre en el país, mientras los políticos hacen la política y los gobernantes hacen el gobierno”.

La curiosidad: Pelea de reses ocasiona accidente de tránsito

Una pelea de reses ocurrida en la finca La Loba, en Bagaces de Guanacaste, ocasionó un accidente de tránsito que no produjo víctimas humanas, pero sí daños materiales cuantiosos a un microbús, así como la muerte de un toro, el cual “no pudo soportar el doble topetazo: el que le dieron las otras reses y el que sufrió al golpearlo el vehículo”.