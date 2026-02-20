Hace 50 años: Se inauguró convención del Activo 20-30

Altos mandos del Gobierno y el Activo 20-30 asistieron al Teatro Nacional.

La vigésima convención del área siete de los clubes Activo 20-30 Internacional fue inaugurada en el Teatro Nacional, el 19 de febrero de 1976.

El programa contó con la presencia del presidente Daniel Oduber y el arzobispo de San José, Carlos Humberto Rodríguez.

Luego de ser introducido el Pabellón Nacional y entonados los himnos nacionales de los países que conforman el área siete de esta organización, monseñor Rodríguez indicó que Jesucristo dijo “si os amáis los unos a los otros conoceréis si son mis discípulos”, y agregó que esto entrañaba una “gran relación con el afán del Activo 20-30 de ayudar, servir y hacer el bien”.

“El espíritu de servicio es sinónimo de hombría, Activo 20-30 tiene la bendición de la Iglesia y la admiración de todos los costarricenses”, concluyó el arzobispo de San José.

El presidente del Club de San José, Hugo H. Prestinary, dio la bienvenida a los convencionistas y manifestó que el “Activo 20-30 es la esperanza de un ideal mejor para la paz de América”.

Asimismo, el director del área siete, Carlos E. Mas, resumió brevemente la labor de los gobernadores bajo su dirección, e indicó que el principal motivo de la convención era la elección de su sucesor.

“Hagamos una fiesta cívica del torneo electoral, nuestra organización crece y a cada paso recibe apoyo por su labor en pro de la niñez; sigamos así para mejorar la juventud adulta de América”, concluyó.

También dio un discurso el presidente Oduber, quien recordó los logros de los clubes 20-30 en el país.

La curiosidad: Corte recibe máquinas de escribir

La Corte Suprema de Justicia recibió 25 nuevas máquinas de escribir de la marca Remington.