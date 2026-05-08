Hace 50 años: Se entregaron los Premios Nacionales 1975

Los Premios Nacionales 1975 fueron entregados el 7 de mayo de 1976, con el premio Magón otorgado al periodista y autor Joaquín Gutiérrez.

Asimismo, el premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela, entregado para honrar las mejores obras que se dieron a conocer al público, lo recibió Marco Tulio Aguilera, por su obra “Breve historia de todas las cosas”.

En la categoría de cuento, lo ganó Alfonso Chase, por “Mirar con inocencia”; en ensayo, el premio fue para Roberto Murillo, por “Antonio Machado; ensayo sobre su pensamiento filosófico”; en historia para Samuel Stone, por su libro “La dinastía de los conquistadores”; en teatro, Samuel Rovinski, por “Un modelo para Rosaura”; y en música, Daniel Zúñiga, por su obertura-vals “No me olvides”.

También ganaron, en escultura, Olger Villegas, por su exposición realizada en Heredia en diciembre de 1975; en pintura, Rafa Fernández, por su exposición celebrada en ese mismo mes en la sala Enrique Echandi; y un premio a una obra no ubicable dentro de las otras categorías se le concedió al escritor Luis Ferrero, por “Costa Rica precolombina, arqueología etnología, tecnología, arte”.

Asimismo, el premio Joaquín García Monge, otorgado a un periodista o crítico que haya divulgado obras literarias o defendido los valores culturales costarricenses, correspondió a Carlos Morales, quien donó su premio al Patronato Nacional de la Infancia.

Durante la ceremonia, una persona afín a cada campo hizo una semblanza de su colega, y se le entregó un cheque a los ganadores.

La curiosidad: Agradecidos con exministra

La exministra de Cultura, Carmen Naranjo, quien renunció a su cargo, recibe un agradecimiento público de los profesores del Liceo de Costa Rica.