El País

Hace 50 años: Rudolf Wedel: ‘La fotografía me llena totalmente, la hago casi por necesidad’

La Facultad de Bellas Artes alberga una exposición de Wedel

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Histórico
Casa campesina tomada por Rudolf Wedel. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosRudolf Wedel
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.