Hace 50 años: Rudolf Wedel: ‘La fotografía me llena totalmente, la hago casi por necesidad’

En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica se realiza una exposición de fotografías de Rudolf Wedel, cuya obra figura entre las que más han contribuido a revitalizar este tipo de arte en Costa Rica.

Wedel aprendió a fotografiar de forma autodidacta. Así estudió también diseño gráfico e impresión, técnico en grabación, iluminación y cine.

“La fotografía me llena totalmente, la hago casi por necesidad. Si no hubiera existido, a lo mejor la invento”, señaló.

Consideró que el poco avance de esta técnica se debe a que el medio se encuentra saturado de fotógrafos poco serios.

“Los que una vez tomaron una foto con cámara de cajón y les salió bien, creyeron que ya eran fotógrafos. De esta gente surgió la foto posada, la de estudio, que castran toda manifestación artística”, manifestó.

El tema central de Wedel es la presencia de la gente en sus lugares naturales, en su vida cotidiana. No le agrada el paisaje, pues afirma que no le ofrece gran cosa que comunicar.

Su obra retrata hombres en construcción,campesinos en su jornada diaria, mujeres en las iglesias y niños jugando.

Opinó que para tomar una buena fotografía, es necesario un conocimiento amplio de luz y composición. Agregó que el trabajo en el cuarto oscuro y el que se hace con la cámara son una sola unidad.

“Con esta muestra doy cuenta del estado actual de mi desarrollo en la fotografía y del mundo temático que me circunda. Considero muy importantes las exposiciones porque nos permiten diálogo con el público”, dijo.

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