Hace 50 años: Rojas, Hernández y Delgado, los vencedores en velada de boxeo

José Richards estrella el guante en la barbilla de Rodrigo Delgado.

Los tres boxeadores costarricenses incluidos en el escalafón mundial, Álvaro Rojas, Orlando Hernández y Rodrigo Delgado, triunfaron en la velada de guantes en el Gimnasio Nacional, el 29 de abril de 1976.

A Hernández se le facilitó el combate ya que su rival, el colombiano Luis Vega, fue muy inferior y en dos asaltos quedó noqueado.

Para Rojas y Delgado, la batalla fue más complicada.

Delgado peleó contra el panameño José Richards, conocido como Kid Chocolate, en la que fue descrita como “una pelea violenta y sangrienta”. Al final, los jueces le dieron la decisión al tico, pues llevó el tren de ataque, conectó buenos golpes y dejó a su rival en malas condiciones.

Por su parte, Rojas necesitó de nueve asaltos para vencer al panameño Enrique Alonso. El campeón costarricense demostró excelentes condiciones frente a un veloz rival.

En el tercer asalto, Rojas abrió la ceja de Alonso, pero el panameño siguió dando batalla y contestó golpe por golpe. El costarricense se mantuvo al ataque y en el octavo asalto ya su contrincante se notaba en mal estado. Un asalto después, Alonso cayó a la lona y escuchó el fatídico conteo.

La velada tuvo su momento controversial por la decisión que obtuvo el tico-peruano Luis Ibáñez frente al nicaragüense Kid Segovia. Fue una pelea monótona, al punto de que el público empezó a reclamar más acción.

Los jueces le dieron la decisión a Ibáñez, a pesar de que lo que se imponía era un empate. La decisión fue protestada ruidosamente por los espectadores.

La curiosidad: Agradecidos con doctor

Por medio del periódico se da a conocer un sentido agradecimiento al doctor Mario Chinchilla Cooper.