Hace 50 años: Robert Vesco demandado ante tribunales ingleses

El empresario estadounidense fugitivo en Costa Rica, Robert Vesco, fue demandado junto a sus socios ante los tribunales de Inglaterra.

Se les acusó de haber desviado $224 millones de compañías de fondos mutuos para emplearlos en sus propios negocios.

La notificación la recibieron el 29 de abril por conducto del Juez Segundo Civil de San José. El expediente lo recibió inicialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, de parte de la Embajada de Reino Unido en San José.

La acción judicial la entablaron la International Overseas Service (IOS) y la International Overseas Service Insurance Holding Ltd., las dos empresas de fondos mutuos adquiridas por Vesco y sus socios para rescatarlas de la quiebra.

Posteriormente, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos acusó a Vesco y su grupo por una supuesta malversación de los recursos de ambas compañías.

En julio de 1972, unos meses antes de que se diera a conocer esa acusación, Vesco y los socios llegaron a Costa Rica en un jet privado que pertenecía a la IOS, por invitación del entonces mandatario, José Figueres Ferrer.

La acusación pide que los empresarios sean declarados culpables de fraude, abuso de confianza, incumplimiento del deber, negligencia o cualquiera de esos cargos separadamente, todos cometidos en perjuicio de la IOS e IOS Insurance Holding Ltd.

Les dieron 24 díaz de plazo para que comparezcan ante los tribunales, con la advertencia de que si no lo hacen puede dictarse un fallo en ausencia.

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