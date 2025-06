Hace 50 años: Roban lo equivalente a más de 3 millones de colones en carne en bodegas del Banco Nacional

El 19 de junio de 1975, La Nación informó que el Banco Nacional de Costa Rica fue objeto de una estafa cuyo monto sobrepasó los 3 millones de colones, cometida supuestamente por una empresa comercial dirigida por un hombre que quedó detenido y cuya identidad no fue revelada.

El gerente del banco, Manuel Naranjo, afirmó que no se trata de una estafa ni un fraude, sino de un robo.

Explicó que la entidad financiera tiene un sistema de almacenes de depósito para granos y otros para carne, como en el caso presente. Los que se utilizan para carne tienen sistemas de refrigeración.

“Estos almacenes de depósito fueron creados por el banco para facilitar las operaciones de los agricultores, quienes depositan granos en estas bodegas, y de los ganaderos, a quienes se les guarda carne debidamente empacada”, dijo Naranjo.

Hace una semana, se descubrió que en la bodega refrigerada habían desaparecido 14.000 cajas de carne, con un valor de más de 3 millones de colones.

“Se supo también que aparece como principal sospechoso un hombre quien era alto jefe en la empresa de carnes que hizo el depósito de las 14.000 cajas desaparecidas”, informó el periódico.

En apariencia, la carne fue sacada en forma progresiva y se usaron grandes camiones para trasladarla a lugares desconocidos.

Al parecer, bienes cuantiosos del sospechoso fueron confiscados por los abogados del banco, en el mismo momento que dejaron las diligencias en manos del juez penal de hacienda.

La curiosidad: Pablo VI elogió a Costa Rica

“El papa Pablo VI me ha dirigido elogiosas palabras hacia la actitud pacifista de Costa Rica, por el hecho de no contar con fuerzas armadas y no seguir la carrera armamentista”, declaró desde Roma el canciller de Costa Rica, Gonzalo Facio.