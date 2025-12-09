Hace 50 años: Proliferación de ventas artesanales en San José

Decenas de pequeños puestos o tiendas de venta de objetos típicos han aparecido por las calles de San José en los últimos meses, reportó La Nación el 9 de diciembre de 1975.

Cientos de artículos elaborados en el país se acumulan en los estrechos corredores de los puestos frecuentados por turistas.

“En los últimos años, la artesanía costarricense ha tomado un pulso insospechado, hasta el punto de que sus objetos recorren diversos países del mundo y se ofrecen en famosas tiendas de grandes centros comerciales”, detalló el periódico.

Un dependiente de una reconocida tienda de artesanía dijo que “es increíble la demanda que tienen ahora los artículos típicos. La producción ha tenido que multiplicarse aceleradamente para poder hacer frente a los múltiples pedidos”.

Luego indicó que antes el negocio solo era “un juego de artistas en potencia”, pero que ahora se convirtió en una verdadera industria.

Uno de los negocios con más fama internacional es “Costa Rica Souvenirs”. Sus objetos son enviados a solicitantes desde Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros países.

La proliferación de estas ventas ha provocado que los artículos deban producirse en serie, ya no con las características del trabajo manual, sino como un objeto de “perfección mecánica”.

No obstante, las piezas de madera siempre requieren el arte de un pintor experto, que plasme los motivos artísticos costarricenses que llaman la atención de los extranjeros.

La curiosidad: Asamblea y cena navideña

La Asociación Costarricense de Mujeres Universitarias da a conocer el orden del día de su asamblea general y posterior cena navideña.