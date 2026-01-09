Hace 50 años: Problemas viales en Turrialba

“El cantón de Turrialba sufre actualmente con el grave problema que han afrontado muchas comunidades del país: destrucción de sus vías de comunicación”, reportó La Nación el 9 de enero de 1976.

El hecho ya ha ocurrido durante bastante tiempo, pero los vecinos ya se organizaron en su comité cívico para protestar y hacerse sentir hasta las altas esferas del Gobierno, para que su petición asegure buenos resultados.

La carretera que une este cantón cartaginés con San José está en terribles condiciones, desde Birris hasta la ciudad turrialbeña. Además, el largo trecho entre esa ciudad y Pavones llegó a condiciones “que más parece una vía de algún pueblo lejano que la única que lleva a la provincia de Limón”.

Por otra parte, todos los demás caminos de distritos y barrios, perdieron gran parte de su capa asfáltica y muestran numerosos y amplios baches.

“De todo esto son conscientes y diarios observadores, los vecinos del cantón”, indicó el diario. Los turrialbeños han tratado por diferentes medios que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), o la propia municipalidad, hagan esas reparaciones, pero no han recibido una respuesta satisfactoria.

Dirigentes del movimiento anunciaron un cierre de carreteras preliminar a esperas de recibir una respuesta del Gobierno. De no recibirla, tendrían que recurrir a medidas más drásticas.

La curiosidad: Concurso desierto

Los miembros del jurado del certamen de fotografía Abelardo Bonilla declararon desierto el concurso que premiaba el mejor juego de fotografías sobre Costa Rica y Centroamérica.

Manifestaron que esa decisión se tomó porque “la calidad de los trabajos presentados no reúne los requisitos que los hagan merecedores de una distinción”.