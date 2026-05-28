Hace 50 años: Problemas en el colegio académico de San Marcos de Tarrazú

Profesores y estudiantes del colegio de San Marcos de Tarrazú lamentaron la decisión de transformarlo de un centro educativo agropecuario a uno académico.

El liceo agropecuario se estableció en 1963 con una matrícula de 100 alumnos. Para 1976, la matrícula subió a 465 estudiantes, de los cuales 225 son hombres y 230 mujeres.

Cuenta con 32 profesores, cuatro pabellones y 10 aulas. Hay un faltante de ocho aulas para dar abasto con la población estudiantil.

Padres de familia afirmaron que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Álvaro Jenkins Morales, les ofreció, a más tardar en diciembre de 1975, tener listas las instalaciones para el gimnasio, las mallas, la reconstrucción de una cancha y dos pabellones más.

Indicaron que el problema más serio es definir dónde acomodar a los estudiantes cuando se normalice la época lluviosa.

Para el comedor, la institución recibe la suma anual de ¢18.000, que no alcanza ni para un tiempo de comida por día.

Algunos profesores señalaron que la región de Los Santos aporta mucha riqueza al país, y que es sabido que el café de Tarrazú es considerado el mejor de Costa Rica. “Solo por café, en esta zona, el Gobierno recibe grandes ingresos, pero de esto es poco o nada lo que se retribuye”, recalcaron.

Asimismo, estudiantes declararon que se han construido otros colegios situados a muy corta distancia unos de otros en la zona de Los Santos, lo que consideraron “una proliferación de colegios con fines políticos”.

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