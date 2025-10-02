Hace 50 años: Prima de Juan Santamaría vive en Buenos Aires

Doña María Emilia Barrantes Santamaría, de 87 años, llegó a Buenos Aires de Puntarenas “cuando aquí solo había cuatro ranchillos”. Todos le dicen doña Josefina, y “personas conocedoras” aseguran que es prima segunda de Juan Santamaría, reportó La Nación el 2 de octubre de 1975.

“Mi mamá me lo dijo muchas veces”, aseguró doña Josefina. “Ella era de Alajuela, se llamaba Jacoba Santamaría. En la familia se le guardó luto, me contaba mi mamá, y todo el mundo se afligió cuando a él le pasó lo de la quema del Mesón”.

Su papá, que era carpintero, se llamaba José Félix Barrantes, familia del padre Hugo Barrantes.

“¿Ha de creer que no me acuerdo cómo se llamaban mis abuelos? Para qué le voy a mentir, no me gusta andar con mentiras. Pero si sé que mi mamá era prima hermana de Juan Santamaría", señaló.

Contó que su padre era de San José, del lado del Paso de la Vaca, y conoció a su mamá en Alajuela. Se fueron un tiempo a San Marcos de Tarrazú a hacer trabajos de carpintería. Cuando ella era niña, viajaron en lancha desde Puntarenas hasta Puerto Cortés, y de allí a Buenos Aires para construir la primera iglesia en la localidad.

“Mamá, no es porque era mi mamá, pero era muy valiente para todo, muy arriesgada. Ella era muy morena, narizona, alta, delgadita, pelo negro. Nosotros salimos unos morenos, por ella, otros blancos y gatos, por papá”, describió.

Doña Josefina vivía en una casita semiderruida, a la orilla de una de las anchas y largas calles enzacatadas de Buenos Aires. Solo la acompañaban un nieto, un perico chucuyo y un pajarillo enjaulado.

