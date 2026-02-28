El País

Hace 50 años: Preocupa la deforestación en el país

Pocas fábricas se dedicaban a la preservación de la madera, escribía un corresponsal de la época

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Algunas fábricas de madera usan técnicas para aprovecharla al máximo. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosMadera
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.