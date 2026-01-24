Hace 50 años: Pío XII trató de salvar a judíos en la II Guerra Mundial, afirma el Vaticano

El Vaticano divulgó, el 23 de enero de 1976, un volumen de sus documentos de la Segunda Guerra Mundial, en los que se revelan esfuerzos secretos del papa Pío XII por salvar a los judíos de la persecución nazi.

El volumen se titula “La Santa Sede y las víctimas de la guerra. Enero-diciembre de 1943″. Es el noveno conjunto de informes hechos públicos por el Vaticano hasta aquel momento.

Tiene 700 páginas, de las cuales el 48% está dedicado a revelar los esfuerzos de la Iglesia por ayudar a los judíos a huir de los nazis en Europa.

Monseñor Angelo Giuseppe Roncalli, entonces nuncio en Estambul, Turquía, y posteriormente el papa Juan XXIII, pidió al cónsul soviético en Estambul una lista de los prisioneros de guerra en la Unión Soviética. En una carta posterior, el futuro papa se quejaba de que después de la petición, el funcionario soviético se negaba a verlo.

Los documentos refutan también las acusaciones de que el Vaticano no hizo todo lo que pudo por ayudar a los judíos durante la guerra y que a veces incluso guardó silencio ante las persecuciones y las cámaras de gas.

Los informes consistían en correspondencia diplomática y muestran también la oposición del Vaticano al asentamiento de judíos en Palestina.

Incluso, monseñor Roncalli envió un cable al Vaticano diciendo que “la reconstrucción del Reino de Judea e Israel es solo una utopía”, preocupaciones que fueron expresadas también por el cardenal Luigi Maglione, en aquella época el secretario de Estado del Vaticano.

