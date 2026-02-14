Hace 50 años: Periodistas belgas describen a Costa Rica como el país ‘más singular’ de América Latina

Los periodistas belgas Claude Lebrun y Joseph Buron estuvieron en Costa Rica de junio a julio de 1975 para elaborar un reportaje para la televisión estatal de ese país, y La Nación reprodujo parte de ese guión el 14 de febrero de 1976.

Ellos describieron a Costa Rica como un país “prácticamente desconocido” que es “el más singular de todos los países de América Latina”.

Destacaron que el país lleva 27 años sin ejército, cuenta con más maestros que policías y que en 1948 los cuarteles fueron transformados en museos y escuelas.

“La mentalidad campesina ha conservado sus derechos (y sus raíces) hasta el presente. República de campesinos en la que la palabra tierra es sinónimo de libertad”, afirmaron.

El Parlamento cuenta con 57 diputados y “tiene asombrosa semejanza con un consejo comunal”. El Partido Liberación Nacional cuenta con mayoría, pero “en realidad, el partido dominante es la clase media”.

“Pragmatista, esta nación católica, deseosa de erradicar la explosión demográfica, ha instaurado el planning familiar y autorizado la píldora", indicaron.

Describieron a Costa Rica como un país del banano, el café, el maíz, el arroz, el cacao y la abundancia de la ganadería. Tres días por semana, el presidente Daniel Oduber visita a los campesinos, con preocupaciones por los problemas de la mecanización.

“En los cafés y restaurantes es natural el encontrarse con mandatarios en mangas de camisa. Presencia de la enseñanza: dos universidades y cada tres kilómetros, una escuela. Como los pequeños ingleses, todos los escolares llevan aquí el uniforme”, expusieron.

