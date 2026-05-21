Hace 50 años: Parque de recreo beneficiará al barrio del Liceo del Sur

Los estudiantes del Liceo del Sur ayudaron a limpiar el terreno para construir el parque.

En un triángulo que forma el terreno del Liceo del Sur se planea levantar un parque de recreo, idea del profesor de Artes Industriales, Hubert Méndez, quien comunicó su idea a otros docentes en una reunión.

“He confiado en la ayuda de los alumnos y de los egresados del Liceo, que son bastantes. El 1.° de mayo de este año, en honor a lo que se celebra ese día, pasamos las horas trabajando, que era lo más lógico. Por radio y televisión invitamos a los allegados a la institución para que vinieran", dijo Méndez, quien espera ayuda de la Municipalidad de San José.

“El número resultó pequeño, pero la mayor alegría que sentí fue que casi todos eran alumnos de sétimo y octavo, jóvenes que disfrutarán del parque mientras están en el Liceo”, señaló.

Por las características de la zona, el profesor considera necesario que se instalen dos casetillas de la Guardia Civil, que además de velar por el colegio y el parque, lo harían por la seguridad del barrio.

El futuro parque constará de una zona verde, con árboles ornamentales donados por el Instituto Nacional sobre Alcoholismo (INSA). En una segunda etapa, se asfaltará la calle del este del colegio y se va a solicitar que se cementen las vías del parque.

“Construir un parque donde antes estaba un basurero nos daría la oportunidad de tener un lugar donde hacer tareas al aire libre, por eso trabajo con entusiasmo”, comentó el estudiante de octavo año, Douglas Salgado.

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