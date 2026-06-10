Hace 50 años: Pareja se casa en el Hospital Calderón Guardia

Tras 30 años de noviazgo, María de los Ángeles y Juan se unieron en matrimonio.

En medio de la ajetreada actividad del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, el presbítero Marco Hugo Castro daba la bendición nupcial a María de los Ángeles Montoya Obando y Juan Obregón Obregón, ambos de 57 años.

El acontecimiento ocurrió el 1.° de junio de 1976 en el salón Cirugía 2, a las 8:40 p. m.

María de los Ángeles es nativa de Cartago, mientras que su cónyuge es de Guanacaste, pero tienen más de 30 años de vivir en Parismina, en la provincia de Limón, donde tuvieron 10 hijos (uno fallecido) que les dieron 21 nietos.

“No es la primera vez que estamos juntos. Lo que pasa es que vivíamos juntados”, dijo doña María con lágrimas en los ojos.

Ella se fue para Limón cerca de 1940 a buscar trabajo en la zona bananera, y lo consiguió como empleada doméstica en la casa de una familia estadounidense.

“Una tarde Juan llegó a la casa, probablemente a hacer un mandado. Así lo vi por primera vez, nos atrajimos, como se dice ‘nos dimos cuenta’”, relató.

Aunque son católicos, no se habían casado porque en su localidad solo había una misa al mes y no les daba el espacio. Internada en el hospital, el capellán le sugirió confesarse.

“Yo le respondí que sí lo deseaba, pero que tenía un impedimento, que yo no estaba casada por la Iglesia. Entonces tanto mi hermana Bertilia como el cura se empeñaron en que esa era la oportunidad”, afirmó.

“Estoy consciente de que pronto saldré de este hospital, y entonces será como una vida nueva”, agregó.

La curiosidad: Felicitaciones a las graduadas

Las nuevas graduadas son felicitadas en público por la Academia de Corte y Confección Sistema Moderno Verona.