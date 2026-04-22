Hace 50 años: Paco Navarrete volverá a su antiguo público

Después de 16 años de participar activamente en el ambiente musical costarricense, Paco Navarrete afirmó que volverá sus ojos de nuevo a la juventud.

Con una reorganización total de su conjunto, Navarrete “regresará a su antiguo público de jóvenes con buena música y con la introducción de coros”, que fueron la característica de sus primeros grupos musicales.

Su debut público será el 9 de mayo, en la presentación del famoso conjunto español Mocedades.

“No queremos un conjunto especializado en determinada música que solo gusta a una élite. Deseamos llegar a un público que siempre fue nuestro y que perdimos cuando llevamos al grupo a la interpretación exclusiva de la salsa”, expresó.

Su actual conjunto está integrado por seis músicos, que se abocarán a interpretar “música versátil para todos los gustos, especialmente para los de la juventud”.

“Este fue nuestro gran público de la década del 60 y es el que verdaderamente queremos”, dijo. Indicó que el repertorio estará compuesto por baladas y toda clase de música de actualidad.

Durante la carrera de Paco Navarrete, varios conjuntos dirigidos por él estuvieron en la cumbre de la farándula nacional.

Se recuerda el inicio exitoso de Paco cuando Gloria Estela integró el conjunto como vocalista. Con ella, y otros grandes músicos, como los hermanos Rodrigo y Ricardo Sáenz, Navarrete grabó varios discos de larga duración.

Aún se escuchan las canciones del L. P. “Entremeses”, siempre buscado por los aficionados a la música. También tocaron junto a él el Chino Chavarría, Tony Domínguez, Wilky Bolaños, Piñita Flores, Alan Chacón, entre otros.

La curiosidad: Nueva emisora

El Sistema Radiofónico H. B. recibe felicitaciones por la inauguración de la nueva emisora, Radio Ellas.