El País

Hace 50 años: Pablo VI dicta nuevas normas para la elección del Papa

Sumo Pontífice quiere impedir que se filtren imágenes o audios del cónclave

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
En esta foto de archivo tomada el 5 de enero de 1964, el papa Pablo VI abandona la basílica de la Anunciación en Nazaret después de celebrar una misa, durante su visita a Tierra Santa, la primera visita de un papa a Jordania, Israel y Jerusalén. y los territorios palestinos. AFP (STRINGER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosPablo VI
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.