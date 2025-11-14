Hace 50 años: Pablo VI dicta nuevas normas para la elección del Papa

En esta foto de archivo tomada el 5 de enero de 1964, el papa Pablo VI abandona la basílica de la Anunciación en Nazaret después de celebrar una misa, durante su visita a Tierra Santa, la primera visita de un papa a Jordania, Israel y Jerusalén. y los territorios palestinos. AFP

En un esfuerzo para que la elección del Papa sea mantenida en absoluto secreto, Pablo VI ordenó que se tomen estrictas precauciones contra espionaje eléctrico o filmaciones.

Al establecer nuevas reglas para la elección de sus sucesores, el Papa ha instruido a los cardenales que en sus cónclaves mantengan cuidadosa vigilancia “para asegurar que el secreto no sea violado en modo alguno”.

El Sumo Pontífice estipuló que “estén siempre dos técnicos presentes que con el uso, si fuera necesario, de equipo moderno apropiado, determinen si hay presencia de instrumentos técnicos o de cualquier clase para grabar, reproducir o transmitir voces e imágenes”.

Dos años antes, se dijo que el Papa se enojó cuando dos periodistas italianos publicaron un libro titulado “Sexo en el confesionario” basado en confesiones, las cuales fueron grabadas en cinta sin que lo supieran los sacerdotes.

Los periodistas dijeron que dieron detalles de sus vidas sexuales y que los sacerdotes trataron de incitarlos a que ahondaran aún más en la materia.

Pablo VI excomulgó a estos dos periodistas, un hombre y una mujer.

Fuentes vaticanas dijeron que el Papa siempre ha desconfiado de la prensa, incluso desde la época en que fue alto funcionario en la administración central del Vaticano.

El nuncio apostólico, monseñor Ludovico Kada, entregó una síntesis con los términos más importantes del documento emitido por la Santa Sede.

