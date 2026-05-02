El País

Hace 50 años: Oposición gana presidencia municipal de San José por una moneda

Marco Antonio Batalla y Álvaro Umaña obtuvieron 12 votos cada uno, por lo que se debió recurrir a una moneda para desempatar

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Por Yeryis Salas
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Regidores felicitan a Marco Antonio Batalla. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosMunicipalidad de San José
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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