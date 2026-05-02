Hace 50 años: Oposición gana presidencia municipal de San José por una moneda

El regidor unificacionista Marco Antonio Batalla ganó la elección de presidente municipal de San José al escoger la cara de la moneda que la suerte señaló, luego de producirse un empate entre él y el candidato liberacionista, Álvaro Umaña.

Todo parecía que Batalla ganaría con 13 votos contra 11, pero a última hora, un regidor le quitó su apoyo para dárselo a Umaña, lo que provocó el empate 12 a 12.

El presidente de la mesa, Rogelio Aguilar, explicó que, de acuerdo con el Código Municipal, una moneda rompería el desempate. Recogió varias monedas, de las cuales se escogió una.

Batalla eligió corona, y a Umaña le correspondió escudo. Los regidores se acomodaron alrededor del presidente de la mesa, quien tiró la moneda que le dio el triunfo al candidato oposicionista.

Por su parte, José Joaquín Chacón, del Partido Acción Socialista, ganó la vicepresidencia del concejo capitalino con el apoyo de todos sus miembros, excepto el de uno que respaldó a Flora Angulo, propuesta por la alianza opositora.

También fue candidato a este puesto Juan Ramón Gutiérrez, del Partido Liberación Nacional (PLN). Al final, tanto Angulo con Gutiérrez coincidieron en cederle el puesto a Chacón.

Después de concluidas las votaciones, los regidores manifestaron su complacencia por la forma en que se llevaron a cabo, y felicitaron al regidor Rogelio Aguilar por la ecuanimidad con la que dirigió la sesión extraordinaria del 1.° de mayo.

La curiosidad: Desacuerdo con tarifas

En Cartas a la Columna, Gonzalo Fonseca alega que las tasas municipales en Goicoechea fueron elevadas en un 733%.