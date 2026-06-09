Hace 50 años: ‘Novia’ de la prensa: ‘El problema de los recursos naturales es permanente’

María de los Ángeles Espinosa Saborío aboga por una política más definida en la conservación de recursos naturales.

Para la novia de la prensa de 1976, María de los Ángeles Espinosa Saborío, no es suficiente una semana dedicada a la conservación de los recursos naturales, mientras se celebra en el país la edición 27 de la Semana Nacional de Recursos Naturales Renovables.

Ella consideró que el evento “transcurre casi todo en discursos muy bonitos que suenan muy bien a los oídos de los estudiantes”.

“Yo pienso que el problema de los recursos naturales es permanente. No creo que con discursos y fiestecitas se logre mucho por la conservación de nuestros recursos, prueba de ello es que celebramos la semana número 27 y ya ve usted como la deforestación y la contaminación de los ríos se ve todos los días”, agregó.

Afirmó que la política nacional en materia de recursos nacionales le parece “débil”, pues debería haber castigos más drásticos contra las personas que afecten la naturaleza.

“Por lo que se oye a diario por la radio y por lo que se escribe en la prensa, es evidente que no hay castigo para quienes destruyen nuestros bosques y terminan con los peces en nuestros ríos”, indicó Espinosa.

“Cuidar de nuestros recursos, conservarlos, constituye para cada costarricense una responsabilidad histórica ante Dios y ante la patria”, concluyó.

Para ser elegida novia de la prensa en 1976, la joven fue nominada por la revista Agroindustrias y por el programa Panorama agrícola, de Monumental.

Espinosa obtuvo su bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, en Escazú, y ahora estudia Secretariado Bilingüe en la American Business Academy.

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