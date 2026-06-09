El País

Hace 50 años: ‘Novia’ de la prensa: ‘El problema de los recursos naturales es permanente’

Se celebra la edición 27 de la Semana Nacional de Recursos Naturales Renovables

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Por Yeryis Salas
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María de los Ángeles Espinosa Saborío aboga por una política más definida en la conservación de recursos naturales. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 años
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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