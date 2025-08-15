Hace 50 años: No existen niños alcohólicos en Costa de Pájaros

“No existen niños alcohólicos en Costa de Pájaros”, fue la afirmación categórica del Patronato Nacional de la Infancia después de una invitación realizada, a esa comunidad, por un grupo de promotores y trabajadores sociales de la institución.

Sin embargo, el equipo que durante dos semanas convivió con la población de Costa de Pájaros, no desmintió la denuncia hecha por La Nación, en el sentido de que algunos menores ingerían licor.

“No observamos, durante nuestra estadía, a ningún niño en estado de embriaguez, pero puede ser que anteriormente sí se dieron algunos casos”, manifestaron los funcionarios del PANI.

Explicaron que después de la publicación periodística, dos miembros del equipo viajaron a Costa de Pájaros, Puntarenas, con el objeto de investigar el problema. En esa ocasión, ningún niño fue visto en condiciones anormales.

“Los padres mantienen un control exacto de las actividades que realizan sus hijos y, por otro lado, el propietario de las dos cantinas no permite la entrada de menores en sus establecimientos”.

A pesar de esto, algunos vecinos ofrecieron a los del Patronato una lista con cerca de 15 nombres de menores que pudieron haber sufrido el problema del alcoholismo.

Luego, el equipo formado por Patricia Castro, Josefina Branch, Omar Paniagua, Luis Olberto Méndez y Alberto Sánchez, viajaron al sitio para realizar un programa de protección infantil en la comunidad.

La curiosidad: Molestia por rótulos

Jorge M. Buerger se queja, en Cartas a la Columna, de que en la entrada a Esparza haya un rótulo de un restaurante que está ubicado a 83 kilómetros de ese punto, y una docena más en el trayecto.

“Cabe pensar que, cualquier hotel, motel o restaurante, puede guiar a su clientela desde cualquier parte, colocando rótulos en propiedad del Estado; la distancia nada tiene que ver según parece, ni tampoco si hay otros restaurantes, etc. de por medio”, manifestó.