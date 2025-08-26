Hace 50 años: Ninguna pista del asesinato del sueco Olof Weissberg en Costa Rica

El asesinato del naturalista sueco Olof Weissberg, radicado en Costa Rica desde hace 20 años, no ha sido esclarecido, dio a conocer La Nación el 26 de agosto de 1975.

“Pistas que al parecer eran seguras, se han desvanecido. No obstante ello, varios detectives trabajan para esclarecer ese caso, que ocurrió entre el 23 y 25 de julio pasados”, publicó el periódico.

El cuerpo fue encontrado por la esposa, Karen Mogensen, quien se dio cuenta de que su esposo había desaparecido a causa de una información publicada en este periódico el 2 de agosto. Ellos vivían en una reserva forestal en Cabo Blanco.

Se dio que Weissberg, un enamorado de la naturaleza que estudiaba en punta Llorona y punta Burica, llegó a la casa de una persona en esa región. Anunció que daría un paseo al atardecer, y no se le vio más.

Mogensen se dirigió a la zona, donde lo encontró asesinado a machetazos.

Las autoridades detuvieron a un joven de la zona, quien declaró que mató al sueco para robarle ¢600, pero luego se contradijo. Días después dijo que su padre fue el homicida, quien tras ser detenido negó los cargos.

Su esposa afirmó que Weissberg se había dedicado a luchar para conservar los recursos naturales de Costa Rica, razón por la que entró en conflicto con “ciertas organizaciones y gentes que, para instalar negocios de cierta índole, se habían dedicado a destruir recursos naturales que el difunto consideraba vitales”.

La curiosidad: Higiene mental e hipnosis

El presbítero Alfonso Pizarro Salom ofrece un curso para lograr la paz mental y disfrutar de la vida.