Hace 50 años: ‘Muchos creen que soy orgulloso porque digo que soy el mejor atleta en Costa Rica’, dice Rafael Ángel Pérez

“Hay una confusión, en el fondo soy una persona muy humilde, hasta muy tímido, puede que una persona tímida se enconche y esconda esa timidez, lo cual tal vez me suceda a mí, pero no por eso dejo de ser una persona muy franca y realista”, dijo el corredor Rafael Ángel Pérez a La Nación en una entrevista publicada el 11 de febrero de 1976.

“Muchas personas creen que soy orgulloso porque yo digo que soy el mejor atleta que tiene Costa Rica, pero es que analizo los resultados y porque digo que otros atletas no tienen calidad es que no soy humilde, pero es que es un engaño decirle a un atleta que es bueno si no lo es, y ese es el gran problema del deporte en Costa Rica”, aseguró.

El atleta dio estas declaraciones luego de su victoria en la media maratón de San Blas, en Puerto Rico, la cual consideró como la mejor victoria de su carrera.

Afirmó que ahora todos sus esfuerzos se dirigen hacia la maratón de Boston, la cual lo sacará de su zona de confort pues su especialidad son los 10.000 metros. Después, planea asistir y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Se dirigió a quienes lo criticaron por su resultado en México, pues aseguró que sí se preparó bien pero él nunca había corrido a esa altitud. Incluso, un periodista manifestó que “si yo no servía mejor era que me retirara”.

“Si lo hubiera dicho de otro atleta, tal vez se hubiera retirado, pero para fortuna lo dijo de Rafael Ángel Pérez y por mi madurez deportiva aquí estoy”, aseguró desde su casa en Belén, donde minutos antes llegó de correr por un cafetal.

La curiosidad: Abracadabra en Gitanerías

La banda Abracadabra tocará dos días en la disco Gitanerías, en Sabana Oeste.