El País

Hace 50 años: Mormones entregan constancias de nacimientos y defunciones al Registro Civil

Iglesia Mormona se ha dedicado a lo largo de los años a recolectar constancias que ahora pasarán a manos del Estado

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
De izquierda a derecha: Julio Pérez, jefe de constancias del Registro Civil; Juan Rodríguez, presidente del TSE; y John Eagar, jefe de la misión mormona en el país. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosRegistro CivilMormones
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.