Hace 50 años: Mormones entregan constancias de nacimientos y defunciones al Registro Civil

De izquierda a derecha: Julio Pérez, jefe de constancias del Registro Civil; Juan Rodríguez, presidente del TSE; y John Eagar, jefe de la misión mormona en el país.

52 rollos de microfilms fueron entregados al Registro Civil por parte de John Eagar, presidente de la Misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

“La Iglesia Mormona ha proporcionado al país un trabajo de gran valor, tanto económico como cívico, el cual ha sido en su totalidad elaborado y procesado por dicha organización religiosa”, detalló La Nación del 25 de setiembre de 1975.

Los microfilms incluyen todos los registros de nacimiento, defunción y matrimonios existentes hasta 1920. El proceso consistió en hacer microfotografías de cada constancia, que después de procesadas son unidas en una sola cinta, asegurando de esta forma una total conservación.

Gracias a este proceso, cientos de años de registro son guardados en una pequeña caja.

Juan Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, expresó lo valioso que constituyó para el Estado esta valuable donación, además de la conservación perpetua de los registros. Agradeció a la Iglesia Mormona, y dio permiso para que se continúe la microfilmación de las partidas de defunción y matrimonio.

Los mormones indicaron que esperan concluir este proceso de filmación en diciembre próximo, para luego proseguir con la filmación de otros registros.

Los microfilmes, recogidos por Julio Pérez, jefe del departamento de constancias del Registro Civil, serán depositados en una bóveda del Banco de Costa Rica a fin de almacenarlos para futuros usos.

