Hace 50 años: Mohammed Alí quiere pelear en Costa Rica

Muhammad Ali estaba entusiasmado con la idea de venir a Costa Rica.

Don King, el representante oficial de Mohammed Alí, llegó a Costa Rica para gestionar una posible pelea del campeón mundial de los pesos completos de boxeo en territorio nacional, reportó La Nación el 29 de enero de 1976.

En una conferencia de prensa convocada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, Carlos Lara Hine, los cuatro representantes de Alí dijeron que él está entusiasmado con la idea de pelear en Costa Rica.

Sin embargo, aún no se ha definido si se otorgará el permiso para ello. También se informó de que en febrero, Alí defenderá su título de campeón mundial en Puerto Rico, ante el belga Jean Pierre-Coopman, conocido como “el león de Flandes”.

Los otros acompañantes de Don King son Henry Schwartz, experto en transmisiones de televisión; Peter Taylor, promotor de las peleas de Alí y Arthur Reich, abogado de la empresa del campeón mundial.

“Alí le ha tomado mucho cariño a este país, más que nada por la propaganda exterior que se le hace. Me he podido convencer de la amabilidad de los costarricenses y me agradaría mucho que el encuentro boxístico se pueda efectuar aquí”, comentó Don King a los periodistas.

Dijo además que están en viaje de exploración, con el fin de conversar con las autoridades costarricenses y ver qué tipo de facilidades les ofrecerían para la realización de la pelea.

Agregó que si Alí gana a Coopman, habrá “grandes posibilidades” de que el próximo enfrentamiento sea en Costa Rica, aunque no se sabe el nombre del retador.

La curiosidad: Mensaje del expresidente Echandi

El expresidente de la República, Mario Echandi Jiménez, divulgará un mensaje al país.