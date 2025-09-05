Hace 50 años: Médicos realizan con éxito complicada operación cardíaca

De izquierda a derecha, los médicos Carlos Sylva, Roberto Ortiz Brenes y Roberto Galva.

Doctores del Hospital Nacional de Niños lograron una compleja operación en un niño de ocho meses, reportó La Nación el 5 de setiembre de 1975.

“Muchas veces escuchamos acerca de complicadas intervenciones quirúrgicas que se efectúan en hospitales extranjeros, admirándonos por el avance de la medicina y de las ciencias en general. Sin embargo, pocas veces se repara que en Costa Rica los doctores están al tanto de estos adelantos médicos”, reportó el periódico.

La operación estuvo a cargo del Departamento de Cirugía Cardiovascular, que atendió al niño por padecer cianosis.

Desde el nacimiento, la aorta y la vena pulmonar salían de las cámaras ventriculares contrarias, lo que causaba que la aorta, encargada de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, emergiera del ventrículo derecho, el cual contiene la sangre no oxigenada.

Debido a esto, el bebé tenía un color de piel ligeramente azulado, y estaba en grave riesgo.

“Las intervenciones quirúrgicas para remediar este mal no se habían hecho en el país porque son extremadamente complicadas y costosas”, indicó La Nación.

La operación consistió en aplicar un “parche de pericardio interauricular” que lleve hacia las cámaras ventriculares correctas a la sangre oxigenada y la desoxigenada, restituyendo la normalidad en el cuerpo.

El parche forma un túnel para que la sangre proveniente de las venas pulmonares, que normalmente debe desembocar en la aurícula izquierda, sea derivada hacia la aurícula contraria.

