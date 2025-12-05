Hace 50 años: Más x Menos cumple 15 años

“Hoy hace aproximadamente 15 años, la apertura del primer supermercado Más x Menos en Cuesta de Moras revolucionó en nuestro país la industria en general, la técnica publicitaria, los sistemas de empaque y los viejos hábitos de compra de los consumidores”, reportó La Nación el 5 de diciembre de 1975.

Lo caracteriza ser un negocio de autoservicio, que originalmente se le conocía como “el bodegón”. No se le auguraba mucho éxito, debido a que en aquel momento se creía que la gente no se iba a adaptar al moderno sistema de compra.

El empresario Enrique Uribe justificó que abrir ese primer negocio se inspiró “en el objetivo de vender a precios más bajos, sobre todo aquellos productos de consumo básico”.

Después de Cuesta de Moras, el segundo local se abrió en Guadalupe. En 1975 funcionaban ocho supermercados Más x Menos en la capital, y otros tres en Managua, Nicaragua.

También se abrieron supermercados en Barrio Vasconia, Paseo Colón, La Granja, Paseo de los Estudiantes, San Rafael de Escazú y Tibás, todos sumando más de 1.000 empleados.

“Uno solo de estos negocios moviliza alrededor de 15 a 20.000 artículos diferentes y cuenta con un departamento especial de verduras, frutas y mariscos que para su obtención trata directamente con los productores”, explicó el periódico.

Uribe explicó que los Más x Menos tienen como público meta personas de todos los sectores económicos, y su propósito es que bajo un mismo techo el consumidor encuentre todos los productos que necesita.

La curiosidad: ¡Feliz navidad!

La niña de 10 años, Ana Lucrecia Fernández, escribe en Cartas a la Columna que prefiere que el dinero para regalos navideños que le den sus padres sea usado para juguetes o alimentos para niños pobres. “Tal vez no es mucho lo que pueda hacer por ellos, pero un día que pueda comer bien es un día menos de hambre”.