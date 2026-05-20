Hace 50 años: Más de 70 jóvenes costarricenses fueron becados por Brasil

Parte de los 70 estudiantes que obtuvieron una beca.

El Gobierno de Brasil puso en marcha un programa de becas para que estudiantes costarricenses ingresaran a carreras nuevas en ese país.

Entre estas carreras está la de Ingeniería Forestal. Los profesionales en este campo conocen la manera de aprovechar la madera sin necesidad de arrasar las áreas boscosas de Costa Rica.

También pueden acceder a carreras para cuyo estudio es difícil conseguir cupo en el país, como Medicina y otras profesiones en el área de las ciencias.

Seis muchachos eligieron la carrera de Veterinaria, cuyo programa en el país lo está iniciando la Universidad Nacional, de gran importancia por la cantidad de ganado y animales de exportación que se crían en Costa Rica.

La embajadora de Brasil en Costa Rica, María Lourdes de Vicenzi, mostró gran interés en que se consolidara la ayuda de su gobierno para los estudiantes del país.

Los funcionarios de la Embajada dan especial atención a jóvenes de escasos recursos y con buenas calificaciones en los colegios, para que tengan la oportunidad de superarse y obtener un título universitario.

Algunos de los muchachos favorecidos fueron Jorge Arturo Torres Salazar y Edgar Gerardo González Barrantes (Administración); Elisa María Rodríguez Pérez, German Barrantes Elizondo y Álvaro Castillo Solórzano (Agronomía); Roberto Barrantes Blandino, Luis Alberto Oreamuno Boschini y Roberto Sanabria Rucavado (Arquitectura); y Roxana Bonilla Cortés, Jorge Conejo Torres y Walter Núñez Retana (Ciencias Biológicas).

La curiosidad: Aquel fútbol no volverá

Gonzalo Solano Castillo, en Cartas a la Columna, se lamenta por la eliminación de canchas improvisadas en los barrios.