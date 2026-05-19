Hace 50 años: María Eugenia Jiménez, nombrada la Mujer del Año

'No creo merecer este premio, pero mucho me honra', dijo doña María Eugenia.

Doña María Eugenia Jiménez de la Guardia es la nueva Mujer del Año, según la Unión de Mujeres Americanas (UMA), capítulo de Costa Rica.

Su antecesora, Marta Ovares, estaba presente en la reunión efectuada en la casa de doña Berta de Gerli, presidenta de la UMA, con la asistencia de otras mujeres que ostentaron esta distinción.

Jiménez acababa de regresar de Guatemala y recibió la sorpresiva noticia por teléfono. Ella rehusó el honor en un principio, otorgado por su labor de rescate en el Museo Nacional, donde fue reelecta como presidenta de la junta administrativa.

“Mi pasión es el trabajo que realizo en el Museo. Sin regateos me entregó a él porque es de todos los costarricenses, y quiero que el visitante extranjero sienta que amamos nuestro pasado”, declaró la galardonada.

“Mi entusiasmo por esta institución no se concreta solo a la belleza, sino también a propiciar la investigación científica porque con esta podremos conocer mejor nuestros orígenes, ya que el Museo tiene carácter docente. Por lo tanto, tenemos que prestarle mayor atención”, agregó.

Recalcó que el Museo Nacional se convirtió en un centro donde llegan científicos extranjeros, además de que la entidad cuenta con sus propios investigadores, como el arqueólogo Michael J. Snarkis, el ornitólogo Keith Leber, y los botánicos John y Kathleen Utley.

“A esto podríamos agregar la publicación de dos revistas especializadas, como son ‘Brenesia’ y ‘Vínculos’, una dedicada a las Ciencias Naturales y la otra a la Antropología e Historia”, indicó.

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