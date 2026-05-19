El País

Hace 50 años: María Eugenia Jiménez, nombrada la Mujer del Año

El premio fue otorgado por la Unión de Mujeres Americanas por su labor destacada en el Museo Nacional

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Por Yeryis Salas
histórico
'No creo merecer este premio, pero mucho me honra', dijo doña María Eugenia. (Archivo/histórico)







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Hace 50 añosMaría Eugenia Jiménez
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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