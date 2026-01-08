Hace 50 años: Los Diamantes, superación ante todo

Al frente, los cantantes Arturo Campos, William Fallas y Antonio Zavala. Al fondo, con el contrabajo, Rafael Ángel Gómez.

Los Diamantes se proyecta como una de las configuraciones de músicos profesionales más consolidadas dentro del agitado medio artístico del país, reportó La Nación el 8 de enero de 1976.

El director de la banda, Rafael Ángel Gómez, conocido como El Chino, narró las épocas que han atravesado a 13 años de su fundación.

“Bueno, qué más le puedo decir sino que durante este tiempo los diferentes músicos que junto a mí han forjado Los Diamantes han sabido lo que es duro, han sabido que para ser algo y en el caso propio, para hacer que el conjunto ocupe sitial de honor, no solamente se necesita vocación, sino ante todo perseverancia y superación”, afirmó.

En 1963, siete personas se integraron y lograron mantenerse con alto nivel de popularidad desde el primer día. El Chino afirmó que formar una agrupación musical en aquel tiempo era “ni más ni menos que aventurarse, pero creo que hoy día podemos sentirnos orgullosos, pues el panorama para los artistas en nuestro país, si no es del todo halagador, lo es en amplio grado”.

Reveló que cuando integró el grupo, él no sabía tocar ningún instrumento, pero compró una guitarra y a partir de ahí empezó a darle forma a su carrera musical.

El grupo está conformado por Bary Chaves y Rafael Morales en las trompetas; Isidro Vargas, organista; Max Brenes, saxofonista; Óscar Chaves, trombonista; Gerardo Alemán, baterista; David Mora, en las tumbas y William Fallas, Arturo Campos y Antonio Zavala como cantantes.

