Hace 50 años: Llegó al país Ernesto Cardenal

El 8 de abri de 1976 llegó al país el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, máximo representante de una de las más vivas y originales poesías de América Latina.

Cardenal viajó a Costa Rica por una invitación de la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Naranjo, para que el 9 de abril diera un recital de poesía en el Teatro Nacional, efectuado después de la charla del argentino Julio Cortázar.

La misma Naranjo dio la bienvenida al poeta en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Mi trabajo es ser escritor y sacerdote. He tratado de escribir una poesía que se entienda”, dijo Cardenal.

Cardenal es uno de los forjadores de la corriente poética nicaragüense, junto con José Coronel Urtrecho, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez, Fernando Silva y Ernesto Gutiérrez.

Poeta, campesino, sacerdote, Cardenal nació el 20 de enero de 1925 en Granada. Estudió Filosofía, Letras y Teología en su país, en México y Estados Unidos.

Habita en la isla de Solentiname junto con 1.000 personas más, en el interior del Gran Lago de Nicaragua. Allí es donde el poeta ha producido su obra y su propio mundo.

Autor de “Hora 0″ y “Gethsemaní Ky”, es considerado el más joven representante de la generación de los 40.

Tomó parte de la rebelión de abril del 54, y en 1957 ingresó en el monasterio trapense Our Lady of Gethsemani, en Kentucky, Estados Unidos, donde fue novicio de Thomas Merton, escritor trapense norteamericano.

No obstante, Cardenal tuvo que desistir de profesar en la orden por asuntos de salud.

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