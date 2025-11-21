Hace 50 años: Listos grupos eliminatorios para Argentina 1978

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el 20 de noviembre de 1975 los resultados del sorteo para las eliminatorias de la Copa Mundial Argentina 1978.
14 equipos se sumarán a Argentina, la anfitriona, y Alemania Occidental, vigente campeón.
De América del Norte, América Central y el Caribe saldrá solo un representante para el torneo, y los grupos quedaron de la siguiente forma:
Grupo 1: Canadá, México, Estados Unidos.
Grupo 2: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
Grupo 3: Antillas Holandesas, Barbados, Cuba, Guyana y Haití.
Estos son los grupos en las otras zonas:
Suramérica:
1: Brasil, Paraguay, Colombia; 2: Uruguay, Bolivia, Venezuela; 3: Chile, Perú, Ecuador.
Europa:
1: Polonia, Portugal, Dinamarca, Chipre; 2: Italia, Inglaterra, Finlandia, Luxemburgo; 3: Alemania Oriental, Austria, Turquía, Malta; 4: Holanda, Bélgica, Irlanda del Norte, Islandia; 5: Bulgaria, Francia, Irlanda; 6: Suiza, Suecia, Noruega; 7: Escocia, Checoslovaquia, Gales; 8: Yugoslavia, España, Rumania; 9: Unión Soviética, Hungría, Grecia.
África:
Argelia vs. Libia, Marruecos vs. Túnez, Sierra Leona o Níger vs. Nigeria, Senegal vs. Togo, Ghana vs. Guinea, Congo vs. Camerún, Alto Volta o Mauritania vs. Costa de Marfil, Egipto vs. Etiopía, Zambia vs. Malaui.
Asia:
1: Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia; 2: Israel, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte; 3: Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria; 4: Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar.
Oceanía:
Australia, Nueva Zelanda, Taiwán.
