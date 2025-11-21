Hace 50 años: Listos grupos eliminatorios para Argentina 1978

La Copa del Mundo se jugará en Argentina en junio de 1978.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el 20 de noviembre de 1975 los resultados del sorteo para las eliminatorias de la Copa Mundial Argentina 1978.

14 equipos se sumarán a Argentina, la anfitriona, y Alemania Occidental, vigente campeón.

De América del Norte, América Central y el Caribe saldrá solo un representante para el torneo, y los grupos quedaron de la siguiente forma:

Grupo 1: Canadá, México, Estados Unidos.

Grupo 2: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Grupo 3: Antillas Holandesas, Barbados, Cuba, Guyana y Haití.

Estos son los grupos en las otras zonas:

Suramérica:

1: Brasil, Paraguay, Colombia; 2: Uruguay, Bolivia, Venezuela; 3: Chile, Perú, Ecuador.

Europa:

1: Polonia, Portugal, Dinamarca, Chipre; 2: Italia, Inglaterra, Finlandia, Luxemburgo; 3: Alemania Oriental, Austria, Turquía, Malta; 4: Holanda, Bélgica, Irlanda del Norte, Islandia; 5: Bulgaria, Francia, Irlanda; 6: Suiza, Suecia, Noruega; 7: Escocia, Checoslovaquia, Gales; 8: Yugoslavia, España, Rumania; 9: Unión Soviética, Hungría, Grecia.

África:

Argelia vs. Libia, Marruecos vs. Túnez, Sierra Leona o Níger vs. Nigeria, Senegal vs. Togo, Ghana vs. Guinea, Congo vs. Camerún, Alto Volta o Mauritania vs. Costa de Marfil, Egipto vs. Etiopía, Zambia vs. Malaui.

Asia:

1: Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia; 2: Israel, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte; 3: Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria; 4: Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar.

Oceanía:

Australia, Nueva Zelanda, Taiwán.

