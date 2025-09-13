El País

Hace 50 años: Las mascaradas, una tradición que se extingue

Tradición se ha perdido en las grandes ciudades, pero se mantiene en los pueblos

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
mascaradas
Barva y Alajuelita destacan por su tradición de mascaradas. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosMascaradas
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.