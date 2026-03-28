Hace 50 años: Lanzarán documental sobre Quico Quirós

Teodorico "Quico" Quirós marcó el arte costarricense con sus pinturas y arquitectura.

El director Antonio Yglesias lanzará un documental sobre don Quico Quirós, reconocido artista e ingeniero que se ganó su lugar en la historia de la cultura costarricense.

El mismo Yglesias decía que don Quico le había enseñado, “sin decir una palabra (como es su costumbre) que la actitud pedante en el campo del arte es patrimonio exclusivo de los mediocres”.

“El tiempo devela, con alta frecuencia, que los charlatanes, los teóricos, no solo ignoran el arte (puesto que no lo hacen), sino, con más alta frecuencia aún, ignoran la vida misma”.

El documental es el primero de este tipo que se filma en el país. Es a colores y comienza rescatando la magia de la niñez. Hablan la hermana y esposa de don Quico, se observan sus ranchos, su esposa lavando, se escuchan a viejos alumnos del maestro.

Se aprecian unas tomas de la iglesia de San Isidro de Coronado, que él diseñó en sus tiempos de arquitecto, y algunos de iglesias que no llegaron a construirse, pero que denotan la capacidad arquitectónica de don Quico.

Yglesias aseguró que elaborar el documental fue una dicha.

“Pocas veces se conjugan con tanta generosidad esos elementos que hacen interesante y hermosa la vida de un hombre. En innumerables circunstancias, me ha dicho Tonio, se pueden destacar rasgos espectaculares de las gentes”, manifestó el redactor en Áncora, el 28 de marzo de 1976.

“En el caso de don Quico, lo que había que señalar no necesitaba adjetivos altisonantes, porque hubiera atentado contra la esencia misma de esa personalidad original”, agregó.

La curiosidad: Instale más teléfonos

El Instituto Costarricense de Electricidad promueve la instalación de más teléfonos en la casa para evitar incomodidades.