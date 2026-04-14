Hace 50 años: La Troja, una finca criadora de campeones

La Troja, una finca situada en San Luis de Santo Domingo, en Heredia, está dedicada principalmente a la caficultura, pero también durante los últimos años se desarrolló la cría de caballos, lo que ha llevado a campeonatos a nivel nacional y centroamericano.

Caballos criollos, andaluces y media sangre inglesa constituyen la base principal en la cría de equinos. A esta afición se dedicaron de lleno, por razones ancestrales, Adelita Loría y su hijo Alberto, aunque también ya ha comenzado a sentir la misma afición su esposo, Arturo Loría.

“Pensamos, además del café, continuar con los caballos, ya que toda la familia es aficionada a la equitación, especialmente Alberto, mi segundo hijo, que toma parte en todos los topes”, contó Adelita.

Obtuvieron triunfos con animales como Trianera, una yegua criolla, de 6 años de edad, la cual en 1975 se clasificó como gran campeona del área en la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica).

Desde sus inicios, esta yegua acumuló éxitos. El primer año se clasificó como reserva de campeona, el segundo año como gran campeona y el campeona adulta, el tercer año como gran campeona del istmo y en la última exposición ganadera, en Bonanza, se clasificó como campeona de campeonas.

La yegua fue laureada, en esta ocasión, por mantener sus excelentes condiciones que le han permitido conservar el título durante cuatro años.

La señora Loría no oculta su satisfacción por los triunfos, y manifiesta que el hobby resulta caro, pero a ello se agrega la satisfacción de ver sus esfuerzos recompensados.

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